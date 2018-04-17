Новые санкции США могут коснуться сотрудничающих с Сирией банков РФ — эксперт

Москва, 17 апреля. Профессор права Высшей школы экономики Александр Домрин полагает, что новые американские санкции в отношении Москвы могут коснуться российских банковских учреждений и компаний, которые взаимодействуют с Сирийской Арабской Республикой.

Эксперт пояснил, что в основе ограничений лежит американский законопроект CAATSA, который был принят минувшим летом. Согласно данному закону Конгресс Соединенных Штатов получил право вводить санкции против Российской Федерации почти под любым предлогом, передает слова специалиста «Свободная пресса».

«Сейчас нашли предлог в виде поддержки президента Сирии Башара Асада», — подчеркнул Домрин.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против Москвы.

По данным газеты Washington Post, американский президент огорчился из-за того, что санкции были официально объявлены.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее о вероятном введении антироссийских ограничений заявила постпред США в Организации объединенных наций Никки Хейли.