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Россия сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США
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    Россия сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США

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    Россия сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США

    Вашингтон, 17 апреля. Согласно опубликованным Минфином США данным о держателях государственного долга Соединенных Штатов, в течение февраля Россия сократила объем вложений в государственные облигации США более чем на 3 миллиарда долларов.

    «Россия в феврале 2018 года сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США с $96,9 млрд до $93,8 млрд», — приводят «Известия» данные, опубликованные американским Минфином. 

    Как отмечает «Ридус», существенное сокращение российских вложений в госдолг Соединенных Штатов, который в настоящее время составляет более 21 триллиона долларов, произошло в январе 2018 года — Россия распродала около трети всех своих вложений, сократив объем инвестиций до 96,9 млрд долларов.

    В то же время крупнейшим покупателем госдолга Соединенных Штатов является Китай, чьи вложения в американские облигации госдолга достигают 1,176 триллиона долларов. На втором месте, как отмечает Infox.ru, находится Япония, которой принадлежит облигаций на 1,059 трлн долларов — шестая часть всех распроданных облигаций госдолга, а на третьем — Ирландия с 0,314 трлн долларов.

    Россия сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США

    Россия в настоящее время находится на 16 месте по объему вложений в облигации США — как отмечает телеканал «Подмосковье 360°», практически весь 2017 год вложения в американские облигации росли.

    Ранее агентство «ФедералПресс» сообщало о планах ввести санкции против алкоголя и табака из США в качестве ответа на давление Вашингтона.

    Автор: Валентин Меликов
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