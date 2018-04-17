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Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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    Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 17 апреля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в минувшую ночь открыли огонь по Луганску из артиллерийских орудий. Об этом во вторник заявили в пресс-службе народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

    «В 01.50 (время совпадает с московским) зафиксирован артобстрел с направления Макарово в направлении Луганск», — следует из сообщения пресс-службы военного ведомства республики.

    В настоящее время о пострадавших и разрушениях ничего не известно.

    В общей сложности киевские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР из минометов, гранатометов, стрелкового оружия.

    Согласно информации ведомства, под обстрелы ВСУ попали районы населенных пунктов Калиново, Луганск, Калиновка и Логвиново.

    Напомним, в Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, но Киев со своей стороны регулярно нарушает все договоренности и обстреливает территории ДНР и ЛНР.

    Как сообщала «Газета.Ru», киевские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против республик Донбасса, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине зимой 2014 года.

    Автор: Дана Балан
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