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Первый вертолет украинского производства прошел испытания в Запорожье
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    Первый вертолет украинского производства прошел испытания в Запорожье

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    Первый вертолет украинского производства прошел испытания в Запорожье

    Киев, 17 апреля. В Запорожье прошли испытания первого вертолета украинского производства под названием «Надежда».

    Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на киевские СМИ. Кроме того, видео с испытаний летательного аппарата выложены на всеобщее обозрение в видеохостинге YuoTube.

    Что касается технических характеристик, то по данным пресс-службы предприятия «Мотор Сич», где собственно и был произведен вертолет, «Надежда» является модернизированной версией Ми-2. МСБ-2 может летать на расстояние до тысячи километров, и поднимать в воздух более тонны грузов.

    Ожидается, что в течение года вертолет будет проходить испытания, после чего может начаться серийное производство «Надежды».

    Автор: Константин Терехов
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