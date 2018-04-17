Первый вертолет украинского производства прошел испытания в Запорожье

Киев, 17 апреля. В Запорожье прошли испытания первого вертолета украинского производства под названием «Надежда».

Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на киевские СМИ. Кроме того, видео с испытаний летательного аппарата выложены на всеобщее обозрение в видеохостинге YuoTube.

Что касается технических характеристик, то по данным пресс-службы предприятия «Мотор Сич», где собственно и был произведен вертолет, «Надежда» является модернизированной версией Ми-2. МСБ-2 может летать на расстояние до тысячи километров, и поднимать в воздух более тонны грузов.

Ожидается, что в течение года вертолет будет проходить испытания, после чего может начаться серийное производство «Надежды».