АвтоВАЗ представил в Москве внедорожную версию седана LADA Vesta
Москва, 17 апреля. АвтоВАЗ представил в Москве новый «внедорожный седан» LADA Vesta. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».
По данным издания, новую версию кросс-седана на специальном мероприятии 16 апреля представил шеф-дизайнер российского автоконцерна Стив Маттин.
«Внедорожный седан» обладает повышенным дорожным просветом. Низ кузова у автомобиля оборудован защитным пластиковым обвесом. Сообщается, что салон новой версии у LADA Vesta будет отделан в более ярких цветах, чем салон обычной версии.
Производство новой LADA Vesta Cross может быть запущено уже в текущем году.
Напомним, ранее RT сообщила, что LADA Vesta попала в топ-80 самых продаваемых в Европе автомобилей. Российский седан занял 76-ю строчку рейтинга.