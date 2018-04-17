АвтоВАЗ представил в Москве внедорожную версию седана LADA Vesta

Москва, 17 апреля. АвтоВАЗ представил в Москве новый «внедорожный седан» LADA Vesta. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

По данным издания, новую версию кросс-седана на специальном мероприятии 16 апреля представил шеф-дизайнер российского автоконцерна Стив Маттин.

«Внедорожный седан» обладает повышенным дорожным просветом. Низ кузова у автомобиля оборудован защитным пластиковым обвесом. Сообщается, что салон новой версии у LADA Vesta будет отделан в более ярких цветах, чем салон обычной версии.

Производство новой LADA Vesta Cross может быть запущено уже в текущем году.

Напомним, ранее RT сообщила, что LADA Vesta попала в топ-80 самых продаваемых в Европе автомобилей. Российский седан занял 76-ю строчку рейтинга.