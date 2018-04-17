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Число штрафов за езду без ОСАГО в России в прошлом году выросло на 40%
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    Число штрафов за езду без ОСАГО в России в прошлом году выросло на 40%

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    Число штрафов за езду без ОСАГО в России в прошлом году выросло на 40%

    Москва, 17 апреля. В России в прошлом году сразу на 40% увеличилось количество штрафов за езду без полисов ОСАГО.

    Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные, полученные в МВД, в 2017-м было составлено 2,8 млн протоколов. То есть, проще говоря, по дорогам страны ездят без ОСАГО почти три миллиона водителей.

    При этом, как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, что реальная картина куда хуже. А мотивация нарушителей объясняется растущей стоимостью обязательной страховки.

    «За последние несколько лет средняя стоимость страховки выросла более чем вдвое — это самый главный стимул отказа от ОСАГО. В то же время сама страховая услуга становится всё хуже», — рассказал изданию автомобильный адвокат Сергей Радько.

    По словам юриста, речь идет о поправках, связанных с ограничением выплат наличными автомобилисту при наступлении страхового случая. Кроме того, водители зачастую становятся жертвами мошенничества, добросовестно покупая фальшивые страховки,

    Как пояснили эксперты, ситуация с подобными массовыми отказами автомобилистов от покупки обязательного полиса страхования гражданской ответственности усугубляется третий год подряд.

    При этом, что весьма любопытно, в России парк легковых и грузовых автомобилей за те же самые три года значительно вырос: с более чем 44,5 миллионов автомобилей в 2014-м году до 50 миллионов

    Автор: Константин Терехов
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