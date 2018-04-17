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Государства G7 призвали Россию «срочно ответить на вопросы» по «делу Скрипаля»
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    Государства G7 призвали Россию «срочно ответить на вопросы» по «делу Скрипаля»

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    Государства G7 призвали Россию «срочно ответить на вопросы» по «делу Скрипаля»

    Оттава, 17 апреля. Государства так называемой «большой семерки» (G7) призывают Россию «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».

    Как сообщает RT, такой призыв к Москве содержится в обнародованном кабмином Канады заявлении глав министерств иностранных дел, входящих в эту самую «большую семерку».

    «Соединенное Королевство тщательно проинформировало партнеров G7. Мы разделяем и соглашаемся с оценкой Великобритании, что очень вероятно, что Россия несет ответственность […] и что нет правдоподобного альтернативного объяснения», — говорится в документе.

    Впрочем, в том же документе представители государств G7 заявляют, что, несмотря на все домыслы, не будут останавливать сотрудничество с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем.

    Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что исследовательский центр в города Шпиц (Швейцария) пришел к выводу, что при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано вещество BZ, которое находилось на вооружении Британии и США. Глава российского МИД отметил, что Москва ждет от ОЗХО ответа относительно вещества BZ.

    Автор: Константин Терехов
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