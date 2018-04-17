Россияне поправили сравнившего Т-90М с американским M1 Abrams эксперта NI

Москва, 17 апреля. Пользователи ответили сравнившему российский танк Т-90М с американским Абрамсом обозревателю National Interest Чарли Гао.

Гао сравнил боевые характеристики Т-90М с характеристиками новейшей модификации Абрамса M1A2 SEP v3. Эксперт отметил достоинства обеих боевых машин, но сделал вывод, что американский танк незначительно превосходит российский аналог.

Пользователи Сети поправили Гао, который забыл учесть в своем материале ряд важных факторов.

«Автор забыл две вещи: Наших танков сильно больше чем у них, профиль наших танков меньше чем у них и в них попасть сложнее....», — привел ряд доводов пользователь enotoff.

Некоторые комментаторы предложили автору обратиться к истории.

«Что янки теперь Курскую дугу готовятся повторить? С умными ракетами не пролезло, теперь танки ?», — задался вопросом пользователь За Гуманизм.

Менее воинственные комментаторы предложили сравнить танки в приближенных к боевым условиях.