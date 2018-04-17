Меню
Весь мир
О «Белых касках» начистоту: кто организовал и финансирует возмутителей спокойствия в Сирии
Украина
В Раде рассказали о нежелании украинских властей прекратить конфликт в Донбассе
Следующая новость
Загрузка...

    О «Белых касках» начистоту: кто организовал и финансирует возмутителей спокойствия в Сирии

    148

    О «Белых касках» начистоту: кто организовал и финансирует смутителей спокойствия в Сирии

    Петербург, 17 апреля. Российский блогер под ником «MAXFUX» опубликовал в ЖЖ любопытную статью, в которой рассказывается, откуда взялись «Белые каски» и кто их финансирует.

    «У кого-то может сложиться впечатление, что «Белые каски» это какие-то оппозиционные сирийцы, недовольные режимом Башара Асада. […] Данную организацию основал в 2013 году человек с таким «сирийским» именем, как Джеймс Ле Мезюрье», — пишет блогер.

    К слову, Ле Мезюрье — это бывший офицер армии Британии, который сейчас подрабатывает консультантом по вопросам безопасности. А руководит «Белыми касками» жена британского миллиардера Асфари – сообщает «MAXFUX».

    Кроме того, как удалось выяснить автору, эта женщина также «случайно» возглавляет Исполнительный комитет «Соединенные Штаты Америки — Проекты на Ближнем востоке».

    «Ну и главное: «Белые каски» уверяют, что живут  «краудфандингом». Конечно, может и им тоже, только вот, например, как быть с 5,3 млн фунтов, выделенных правительством Британии на «обучение» волонтеров «для популяризации деятельности организации через твиттер и Facebook?», — продолжает блогер.

    О «Белых касках» начистоту: кто организовал и финансирует возмутителей спокойствия в Сирии

    Свои слова «MAXFUX» подтверждает открытым отчетом, который размещен на официальном сайте правительства Великобритании. Для этого достаточно зайти в раздел «Предоставление не гуманитарной помощи Сирии», подраздел «Медиа-активисты».

    «Более 300 сирийских журналистов и активистов прошли обучение, чтобы помочь развитию независимых сирийских СМИ, чья работа включала в себя рассылку материалов, подготовленных «Белыми касками» через аккаунты  Twitter и Facebook», — говорится в официальном отчете.

    Напомним, что США и их союзники в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским объектам в ответ на то, что якобы в сирийской Думе было использовано химическое оружие. 

    О «Белых касках» начистоту: кто организовал и финансирует возмутителей спокойствия в Сирии

    В Генштабе ВС РФ заявили, что именно «Белые каски» сымитировали перед видеокамерами постановочную химическую атаку. К слову, представители организации вместе с террористами с 2013 года «репетировали» подобные постановочные сцены в разных частях Сирии.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    7:11   17 Апреля 2018
    53
    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    3:25   17 Апреля 2018
    1868
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    2117
    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    22:40   16 Апреля 2018
    682