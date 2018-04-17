О «Белых касках» начистоту: кто организовал и финансирует возмутителей спокойствия в Сирии

Петербург, 17 апреля. Российский блогер под ником «MAXFUX» опубликовал в ЖЖ любопытную статью, в которой рассказывается, откуда взялись «Белые каски» и кто их финансирует.

«У кого-то может сложиться впечатление, что «Белые каски» это какие-то оппозиционные сирийцы, недовольные режимом Башара Асада. […] Данную организацию основал в 2013 году человек с таким «сирийским» именем, как Джеймс Ле Мезюрье», — пишет блогер.

К слову, Ле Мезюрье — это бывший офицер армии Британии, который сейчас подрабатывает консультантом по вопросам безопасности. А руководит «Белыми касками» жена британского миллиардера Асфари – сообщает «MAXFUX».

Кроме того, как удалось выяснить автору, эта женщина также «случайно» возглавляет Исполнительный комитет «Соединенные Штаты Америки — Проекты на Ближнем востоке».

«Ну и главное: «Белые каски» уверяют, что живут «краудфандингом». Конечно, может и им тоже, только вот, например, как быть с 5,3 млн фунтов, выделенных правительством Британии на «обучение» волонтеров «для популяризации деятельности организации через твиттер и Facebook?», — продолжает блогер.

Свои слова «MAXFUX» подтверждает открытым отчетом, который размещен на официальном сайте правительства Великобритании. Для этого достаточно зайти в раздел «Предоставление не гуманитарной помощи Сирии», подраздел «Медиа-активисты».

«Более 300 сирийских журналистов и активистов прошли обучение, чтобы помочь развитию независимых сирийских СМИ, чья работа включала в себя рассылку материалов, подготовленных «Белыми касками» через аккаунты Twitter и Facebook», — говорится в официальном отчете.

Напомним, что США и их союзники в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским объектам в ответ на то, что якобы в сирийской Думе было использовано химическое оружие.

В Генштабе ВС РФ заявили, что именно «Белые каски» сымитировали перед видеокамерами постановочную химическую атаку. К слову, представители организации вместе с террористами с 2013 года «репетировали» подобные постановочные сцены в разных частях Сирии.