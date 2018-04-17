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Либерман заявил о едином фронте «Хезболлах», Ирана, армий Ливана и Сирии против Израиля
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    Либерман заявил о едином фронте «Хезболлах», Ирана, армий Ливана и Сирии против Израиля

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    Либерман заявил о едином фронте «Хезболлах», Ирана, армий Ливана и Сирии против Израиля

    Тель-Авив, 17 апреля. Шиитские группировки, движение «Хезболлах», Иран, армии Сирии и Ливана стали единым фронтом, который обращен против Израиля. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана на заседании Генерального штаба страны сообщает ТАСС.

    «Мы сталкиваемся с новой реальностью: армия Ливана в сотрудничестве с «Хезболлах», сирийская армия, шиитские группировки, и, прежде всего, Иран, становятся единым фронтом против Государства Израиль», — заявил министр на посвященном 70-й годовщине образования еврейского государства заседании Генштаба.

    Также Либерман призвал повысить уровень готовности армии и Минобороны Израиля. Высказывание министр сделал в свете заявления МИД Ирана об ответе на атаку на авиабазу Т-4 недалеко от Пальмиры.

    Напомним, 9 апреля по авиабазе Т-4 в 70 км от сирийской Пальмиры был нанесен авиаудар. Позже Газета.ru сообщила, что Авигдор Либерман отказался говорить о том, кто атаковал базу. Но министр подчеркнул, что Израиль не допустит укрепления Ирана в Сирии любой ценой.

    Автор: Виталий Малясев
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