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Совбез ООН по инициативе РФ проведет брифинг по ситуации в Ракке и Рукбане
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    Совбез ООН по инициативе РФ проведет брифинг по ситуации в Ракке и Рукбане

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    Совбез ООН по инициативе РФ проведет брифинг по ситуации в Ракке и Рукбане

    Нью-Йорк, 17 апреля. Во вторник в Совете Безопасности ООН пройдет открытый брифинг по гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракке и  лагере беженцев Рукбан.

    Как сообщает РИА Новости, об этом накануне заявил журналистам пресс-секретарь постоянного представительства России при Организации Объединенных Наций Федор Стржижовский.

    «Российская делегация запросила проведение открытого брифинга СБ ООН по гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Рукбане в контексте выполнения резолюции СБ ООН 2401», — уточнил дипломат. 

    Как добавляет «Газета.ru», в постоянном представительстве России ожидают, что с докладом на тему перед Совбезом международной организации выступит заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

    Брифинг состоится в ходе вечерней сессии работы Совета Безопасности ООН. В три часа по местному времени (22:00 мск) СБ ООН начнет обсуждать работу миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.

    Автор: Константин Терехов
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