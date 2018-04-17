Совбез ООН по инициативе РФ проведет брифинг по ситуации в Ракке и Рукбане

Нью-Йорк, 17 апреля. Во вторник в Совете Безопасности ООН пройдет открытый брифинг по гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракке и лагере беженцев Рукбан.

Как сообщает РИА Новости, об этом накануне заявил журналистам пресс-секретарь постоянного представительства России при Организации Объединенных Наций Федор Стржижовский.

«Российская делегация запросила проведение открытого брифинга СБ ООН по гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Рукбане в контексте выполнения резолюции СБ ООН 2401», — уточнил дипломат.

Как добавляет «Газета.ru», в постоянном представительстве России ожидают, что с докладом на тему перед Совбезом международной организации выступит заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Брифинг состоится в ходе вечерней сессии работы Совета Безопасности ООН. В три часа по местному времени (22:00 мск) СБ ООН начнет обсуждать работу миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.