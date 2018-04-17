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Сирия: аэродром «Думейр» под Дамаском обстреляли во время переговоров о выходе боевиков
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    Сирия: аэродром «Думейр» под Дамаском обстреляли во время переговоров о выходе боевиков

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    Сирия: аэродром «Думейр» под Дамаском обстреляли во время переговоров о выходе боевиков

    Москва, 17 апреля. Во время ракетного удара на военном аэродроме «Думейр» к северу от сирийской столицы проходили переговоры о выходе боевиков из этого района. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По данным телеканала, сирийская ПВО отразила атаку на аэродром. Жертв и разрушений на объекте не зафиксировано. Издание отмечает, что в момент ракетного удара на аэродроме проходили переговоры о выходе боевиков из района «Думейра».

    Ракетному удару также подвергся военный аэродром «Шайрат» в провинции Хомс, сообщает Газета.ru. Силы сирийской ПВО сбили 10 ракет, которые были направлены на этот объект. О жертвах или разрушениях не сообщается.

    Автор: Виталий Малясев
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