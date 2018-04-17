Меню
Политика
Элемент гибридной войны: эксперт назвал причины антироссийских санкций США
Общество
Четверть колодцев в Приморье не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям
Следующая новость
Загрузка...

    Элемент гибридной войны: эксперт назвал причины антироссийских санкций США

    169

    Элемент гибридной войны: эксперт назвал причины антироссийских санкций США

    Москва, 17 апреля. Антироссийские санкции не вписываются в рамки конкуренции и не соответствуют нормам Всемирной торговой организации ВТО, но Россия может противостоять им, развивая собственную экономику и диверсифицируя экономические связи. Об этом со ссылкой на замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова сообщает портал «Экономика сегодня».

    Эксперт назвал санкционную политику США элементом гибридной войны против России. Ее причиной, по мнению Шаповалова, стало стремление РФ к независимости. Так как в настоящее время Россия остается единственным государством, которое «способно четко и громко возразить США».

    Также, по мнению политолога, в санкциях есть экономическая составляющая.

    «Во многом санкции — это и экономика, они не вписываются в рамки нормальной конкуренции, не соответствуют нормам ВТО и международной торговли. Они лишь способ устранить конкурента на мировом рынке», — заявил Шаповалов.

    Замдиректора Института истории и политики МПГУ подчеркнул, что Сирия и «дело Скрипалей» не имеют к санкциям отношения. Шаповалов подчеркнул, что в последнем документе о введении в отношении России ограничительных мер, США не указали никаких обоснований.

    По мнению Шаповалова, санкции в отношении «имеющего столь важное значение в мире» государства не могут быть успешными, так как Россия слишком важный участник мирового рынка и обладает одной из крупнейших в мире экономик.

    Эксперт отметил, что с усилением санкционного давления России придется диверсифицировать экономические и политические контакты, уходя от ориентации на Европу и США в пользу других стран. Другим важным фактором Шаповалов назвал развитие собственной социальной сферы и экономики, а также максимальные вложения в платежеспособный спрос россиян.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    3:25   17 Апреля 2018
    1000
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    1374
    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    22:40   16 Апреля 2018
    590
    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    22:14   16 Апреля 2018
    382