Элемент гибридной войны: эксперт назвал причины антироссийских санкций США

Москва, 17 апреля. Антироссийские санкции не вписываются в рамки конкуренции и не соответствуют нормам Всемирной торговой организации ВТО, но Россия может противостоять им, развивая собственную экономику и диверсифицируя экономические связи. Об этом со ссылкой на замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова сообщает портал «Экономика сегодня».

Эксперт назвал санкционную политику США элементом гибридной войны против России. Ее причиной, по мнению Шаповалова, стало стремление РФ к независимости. Так как в настоящее время Россия остается единственным государством, которое «способно четко и громко возразить США».

Также, по мнению политолога, в санкциях есть экономическая составляющая.

«Во многом санкции — это и экономика, они не вписываются в рамки нормальной конкуренции, не соответствуют нормам ВТО и международной торговли. Они лишь способ устранить конкурента на мировом рынке», — заявил Шаповалов.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ подчеркнул, что Сирия и «дело Скрипалей» не имеют к санкциям отношения. Шаповалов подчеркнул, что в последнем документе о введении в отношении России ограничительных мер, США не указали никаких обоснований.

По мнению Шаповалова, санкции в отношении «имеющего столь важное значение в мире» государства не могут быть успешными, так как Россия слишком важный участник мирового рынка и обладает одной из крупнейших в мире экономик.

Эксперт отметил, что с усилением санкционного давления России придется диверсифицировать экономические и политические контакты, уходя от ориентации на Европу и США в пользу других стран. Другим важным фактором Шаповалов назвал развитие собственной социальной сферы и экономики, а также максимальные вложения в платежеспособный спрос россиян.