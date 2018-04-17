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Весь мир
ПВО Сирии отразила ракетные удары по аэродромам «Шайрат» и «Думейр» — СМИ
Весь мир
ПВО Сирии отразила ракетные удары по аэродромам «Шайрат» и «Думейр» — СМИ
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    ПВО Сирии отразила ракетные удары по аэродромам «Шайрат» и «Думейр» — СМИ

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    ПВО Сирии отразила ракетные удары по аэродромам «Шайрат» и «Думейр» — СМИ

    Дамаск, 17 апреля. ПВО Сирии отразила ракетные атаки на военные аэродромы «Шайрат» в провинции Хомс и «Думейр» недалеко от Дамаска. Об этом сообщает ТАСС.

    Сообщается, что сирийская ПВО перехватила три ракеты на подлете к аэродрому «Думейр», который расположен в 50 км от Дамаска, и шесть ракет над базой «Шайрат». Еще несколько ракет были направлены в сторону базы Т-4 в восточной части провинции Хомс. Их также перехватили силы сирийской ПВО.

    Новостной портал Al-Masdar News сообщил, что объекты на территории Сирии атаковали израильские ВВС. По данным издания, самолеты ВВС Израиля совершали в ночь на вторник интенсивные полеты над Голанскими высотами. Портал также сообщил о переброске в район бронетехники и подкреплений. В пресс-службе Армии обороны Израиля не подтвердили информацию о нанесении удара.

    Также СМИ сообщили, что очевидцы в ночь на вторник слышали раздававшиеся в стороне сирийско-ливанской границы сильные взрывы. Сообщается, что целью атаки могли стать позиции воюющих на стороне сирийской армии подразделений «Хезболлы».

    Автор: Виталий Малясев
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