Дамаск, 17 апреля. Сирийская ПВО выпустила несколько ракет по военным самолетам, которые вторглись в воздушное пространство Сирии. Об этом сообщил новостной портал Al-Masdar News.

По данным издания, военные самолеты нарушили сирийское воздушное пространство, прилетев со стороны Ливана. Сирийская ПВО в восточной части Дамаска выпустила по самолетам несколько ракет. Источник портала сообщил, что, по предположению сирийских военных, вторгшиеся в воздушное пространство Сирии боевые машины принадлежат Израилю.

Напомним, ранее агентство SANA сообщило, что сирийская ПВО отразила ракетный удар по военному аэропорту «Шайрат» в провинции Хомс. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Позже представитель пресс-службы Армии обороны Израиля сообщил, что не располагает информацией об инциденте. О непричастности к ракетному удару США заявил Пентагон, сообщает RT.