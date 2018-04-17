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Сирийская ПВО атаковала вторгшиеся в воздушное пространство Сирии самолеты — СМИ
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ПВО Сирии отразила ракетные удары по аэродромам «Шайрат» и «Думейр» — СМИ
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    Сирийская ПВО атаковала вторгшиеся в воздушное пространство Сирии самолеты — СМИ

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    Сирийская ПВО атаковала вторгшиеся в воздушное пространство Сирии самолеты — СМИ

    Дамаск, 17 апреля. Сирийская ПВО выпустила несколько ракет по военным самолетам, которые вторглись в воздушное пространство Сирии. Об этом сообщил новостной портал Al-Masdar News.

    По данным издания, военные самолеты нарушили сирийское воздушное пространство, прилетев со стороны Ливана. Сирийская ПВО в восточной части Дамаска выпустила по самолетам несколько ракет. Источник портала сообщил, что, по предположению сирийских военных, вторгшиеся в воздушное пространство Сирии боевые машины принадлежат Израилю.

    Напомним, ранее агентство SANA сообщило, что сирийская ПВО отразила ракетный удар по военному аэропорту «Шайрат» в провинции Хомс. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Позже представитель пресс-службы Армии обороны Израиля сообщил, что не располагает информацией об инциденте. О непричастности к ракетному удару США заявил Пентагон, сообщает RT.

    Автор: Виталий Малясев
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