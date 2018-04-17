Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

Гаага, 17 апреля. Россия на встрече Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) наглядно показала, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Шульгин сообщил, что представители России раздали во время выступления наглядные материалы, которые демонстрировали постановочный характер произошедшего 7 апреля в Думе инцидента. Постпред подчеркнул, что на встрече важное заявление сделал представитель МО РФ.

«С фактами в руках было показано, каким образом «Белые каски», эта псевдогуманитарная неправительственная организация, отрабатывает деньги, полученные от западных спонсоров, в первую очередь от США и Великобритании, для того, чтобы устраивать различного рода провокации», — цитирует постпреда России при ОЗХО ТАСС.

Напомним, США и их союзники обвинили сирийское правительство в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Провокацию они использовали в качестве предлога для нанесения 14 апреля ракетного удара по Сирии. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет, 71 ракету перехватила сирийская ПВО, сообщает Газета.ru.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия США и их союзников. Путин подчеркнул, что действия коалиции помогают террористам и провоцируют новую волну беженцев из Сирии.