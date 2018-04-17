Сирия: израильские военные не располагают информацией об ударе по сирийскому аэродрому

Тель-Авив, 17 апреля. Израильская армия не располагает информацией о ракетном ударе по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Об этом со ссылкой на представителя армейской пресс-службы сообщает ТАСС.

«Я не располагаю информацией о каких-либо инцидентах такого типа», — заявил представитель пресс-службы армии обороны Израиля.

Таким образом собеседник агентства ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что ракетный удар по аэродрому «Шайрат» в провинции Хомс нанесли израильские военные.

Ранее СМИ сообщили, что сирийская ПВО отразила ракетный удар по военному аэропорту «Шайрат» в провинции Хомс. Новостное агентство Al-Masdar News передало, что атаку провели ВВС Израиля.

О непричастности к новому ракетному удару по территории Сирии также заявил Пентагон, сообщает RT. В американском военном ведомстве подчеркнули, что США не ведут военных действий в районе военного аэродрома «Шайрат».