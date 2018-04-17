Сирия: ПВО САР отразила ракетный удар по аэродрому «Шайрат», жертв и разрушений нет

Дамаск, 17 апреля. Сирийская ПВО сбила в районе Хомса около девяти ракет, нацеленных на военный аэродром «Шайрат». Об этом сообщило государственное телевидение Сирийской Арабской Республики (САР).

«Вражеские ракеты числом около девяти сбиты ПВО Сирии», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, жертв и разрушений в результате атаки нет.

Это уже второй ракетный удар по объектам на территории Сирии за несколько дней. Ранее сообщалось, что 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковали САР, выпустив более 100 крылатых ракет. Сирийская ПВО перехватила 71 ракету, сообщает Газета.ru.

Атаку Вашингтона, Лондона и Парижа на Сирию осудил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что подобные действия США и их союзников лишь помогают террористам и провоцируют новый поток беженцев из Сирии.