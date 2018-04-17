Меню
Весь мир
Сирия: ПВО САР отразила ракетный удар по аэродрому «Шайрат», жертв и разрушений нет
Весь мир
Сирия: израильские военные не располагают информацией об ударе по сирийскому аэродрому
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: ПВО САР отразила ракетный удар по аэродрому «Шайрат», жертв и разрушений нет

    67

    Сирия: ПВО САР отразила ракетный удар по аэродрому «Шайрат», жертв и разрушений нет

    Дамаск, 17 апреля. Сирийская ПВО сбила в районе Хомса около девяти ракет, нацеленных на военный аэродром «Шайрат». Об этом сообщило государственное телевидение Сирийской Арабской Республики (САР).

    «Вражеские ракеты числом около девяти сбиты ПВО Сирии», — говорится в сообщении.

    По данным СМИ, жертв и разрушений в результате атаки нет.

    Это уже второй ракетный удар по объектам на территории Сирии за несколько дней. Ранее сообщалось, что 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковали САР, выпустив более 100 крылатых ракет. Сирийская ПВО перехватила 71 ракету, сообщает Газета.ru.

    Атаку Вашингтона, Лондона и Парижа на Сирию осудил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что подобные действия США и их союзников лишь помогают террористам и провоцируют новый поток беженцев из Сирии.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    582
    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    22:40   16 Апреля 2018
    456
    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    22:14   16 Апреля 2018
    263
    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    22:10   16 Апреля 2018
    506