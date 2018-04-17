Сирия: Пентагон сообщил о непричастности к ракетному удару по аэропорту в Хомсе

Вашингтон, 17 апреля. США не проводят военных операций в сирийской провинции Хомс, где подвергся ракетному обстрелу аэродром. Об этом агентству ТАСС заявил официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

«Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет», — заявил представитель американского военного ведомства.

Ранее сирийские военные сообщили, что в 1.10 мск по военному аэродрому «Шайрат» был нанесен ракетный удар. По предварительным данным, нападавшие выпустили девять ракет. Как минимум часть из них перехватила система ПВО Сирии. Как сообщает корреспондент ФАН, в настоящее время в Хомсе не наблюдается взрывов или возгораний, обстановка спокойная.

Напомним, 14 апреля Сирия подверглась ракетному удару со стороны США, Франции и Великобритании. В общей сложности союзники выпустили более 100 ракет, силы ПВО Сирии перехватили 71 ракету.

Президент России Владимир Путин осудил действия США и их союзников, сообщает Газета.ru. Российский лидер подчеркнул, что такими действиями западные государства помогают террористам и провоцируют новую волну беженцев из Сирии.