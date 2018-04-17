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Сирия: Пентагон сообщил о непричастности к ракетному удару по аэропорту в Хомсе
Весь мир
Сирия: израильские военные не располагают информацией об ударе по сирийскому аэродрому
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    Сирия: Пентагон сообщил о непричастности к ракетному удару по аэропорту в Хомсе

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    Сирия: Пентагон сообщил о непричастности к ракетному удару по аэропорту в Хомсе

    Вашингтон, 17 апреля. США не проводят военных операций в сирийской провинции Хомс, где подвергся ракетному обстрелу аэродром. Об этом агентству ТАСС заявил официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

    «Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет», — заявил представитель американского военного ведомства.

    Ранее сирийские военные сообщили, что в 1.10 мск по военному аэродрому «Шайрат» был нанесен ракетный удар. По предварительным данным, нападавшие выпустили девять ракет. Как минимум часть из них перехватила система ПВО Сирии. Как сообщает корреспондент ФАН, в настоящее время в Хомсе не наблюдается взрывов или возгораний, обстановка спокойная.

    Напомним, 14 апреля Сирия подверглась ракетному удару со стороны США, Франции и Великобритании. В общей сложности союзники выпустили более 100 ракет, силы ПВО Сирии перехватили 71 ракету.

    Президент России Владимир Путин осудил действия США и их союзников, сообщает Газета.ru. Российский лидер подчеркнул, что такими действиями западные государства помогают террористам и провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

    Автор: Виталий Малясев
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