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ПВО Сирии сбили около 10 израильских ракет в районе Хомса – СМИ
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Сирия: израильские военные не располагают информацией об ударе по сирийскому аэродрому
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    ПВО Сирии сбили около 10 израильских ракет в районе Хомса – СМИ

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    ПВО Сирии сбили около 10 израильских ракет в районе Хомса – СМИ

    Дамаск, 17 апреля. Сирийские системы ПВО сбили около десяти ракет в районе Хомса, которые были нацелены на авиабазу «Шайрат». Об этом сообщает государственное новостное агентство SANA.

    Ранее сообщалось, что по сообщениям сирийских военных, ракеты, направленные на военный аэродром «Шайрат», были запущены Израилем.

    Напомним, что предыдущая ракетная атака на Сирию была проведена в ночь на 14 апреля силами США, Великобритании и Франции. Силы коалиции запустили более 100 ракет по сирийским правительственным объектам; системы ПВО Сирии сбили 71 из них.

    Автор: Антон Зарубин
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