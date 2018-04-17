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Ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат» нанес Израиль – СМИ
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Сирия: израильские военные не располагают информацией об ударе по сирийскому аэродрому
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    Ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат» нанес Израиль – СМИ

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    Ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат» нанес Израиль – СМИ

    Хомс, 17 апреля. Ракетный удар по военному аэродрому «Шайрат» в сирийской провинции Хомс был нанесен вооруженными силами Израиля. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News со ссылкой на источники в ВС Сирии.

    По сообщениям сирийских военных, ракетный удар произошел примерно 01:10 по местному времени (совпадает с московским). По предварительным данным, 9 ракет были запущены со стороны Израиля. Отмечается, что ПВО Сирии перехватило как минимум несколько из них; точное число перехваченных ракет уточняется.

    Как сообщает корреспондент ФАН с места событий, сейчас обстановка в Хомсе спокойная, взрывов или возгораний не отмечается.

    Напомним, что предыдущий ракетный обстрел территории Сирии имел место в ночь на 14 апреля силами США, Великобритании и Франции. Тогда было выпущено более 100 ракет, 71 из них были перехвачены сирийской системой ПВО.

     

    Автор: Антон Зарубин
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