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ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ
Новости Сирии
ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ
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    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

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    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу Шайрат – СМИ

    Дамаск, 17 апреля. Сирийские системы ПВО отражают ракетную атаку на военный аэродром «Шайрат». Об этом сообщает государственное сирийское агентство САНА.

    Системой ПВО Сирии были сбиты ракеты в районе Хомса, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.

    «Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса», – сообщает агентство.

    По информации агентства, удар наносился по военному аэродрому «Шайрат». Сирийские зенитчики докладывают об успешном перехвате нескольких ракет.

    Таким образом, это уже второй ракетный удар по территории Сирии за последние несколько дней. Напомним, что в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция атаковали ряд правительственных объектов на территории Сирии крылатыми ракетами. Силы коалиции выпустили более ста ракет; сирийским системам ПВО удалось перехватить 73 из них. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей.

    Российский президент Владимир Путин осудил обстрелы Сирии, предупредив, что это неизбежно приведет к росту беженцев из Сирии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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