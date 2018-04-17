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Трамп не придерживается конкретных сроков по выводу войск из Сирии – Белый дом
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    Трамп не придерживается конкретных сроков по выводу войск из Сирии – Белый дом

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    Трамп не придерживается конкретных сроков по выводу войск из Сирии – Белый дом

    Вашингтон, 17 апреля. Президент США Дональд Трамп не придерживается каких-либо конкретных сроков в вопросе вывода американских войск из Сирии. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    «Мы не основываемся на каких-то условных сроках, всё зависит от поражения ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ), а также от более активного участия партнеров в регионе Персидского залива, как в военном, так и в финансовом плане», — цитирует ее газета «Известия».

    Также она заявила, что США ожидают от своих партнеров более активной роли в процессе урегулирования в Сирии.

    Напомним, что в начале апреля Белый дом принял решение продлить пребывание американских военных на территории Сирии. Решение было принято в ходе заседания совета нацбезопасности в Белом доме под председательством президента США Дональд Трампа.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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