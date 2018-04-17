Небензя заявил, что в современном мире ООН нет альтернативы

Нью-Йорк, 17 апреля.ООН – единственная универсальная международная организация, которой нет альтернативы в современном мире. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Все следят за резонансными делами, а ООН решает тысячи вопросов, имеющих прикладное значение. Да и другой такой универсальной организации в мире попросту нет. И если бы ООН не было, то ее надо было бы создать. ООН нет альтернативы», – приводит слова российского дипломата «Комсомольская правда».

Комментируя отдельные рассуждения о «бесполезности ООН», Небензя подчеркнул, что всемирная организация решает множество вопросов, которые «не видны широкой публике», так как большинство людей попросту ими не интересуется.

Ранее Небензя назвал «инцидент в Думе» — якобы имевшую место химатаку в сирийской Восточной Гуте, из-за которой коалиция во главе с США нанесла удары по САР — и так называемое «дело Скрипаля» «сериями одного и того же фильма».