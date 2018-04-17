Меню
Политика
Небензя заявил, что в современном мире ООН нет альтернативы
Новости Сирии
ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Небензя заявил, что в современном мире ООН нет альтернативы

    32

    Небензя заявил, что в современном мире ООН нет альтернативы

    Нью-Йорк, 17 апреля.ООН – единственная универсальная международная организация, которой нет альтернативы в современном мире. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Все следят за резонансными делами, а ООН решает тысячи вопросов, имеющих прикладное значение. Да и другой такой универсальной организации в мире попросту нет. И если бы ООН не было, то ее надо было бы создать. ООН нет альтернативы», – приводит слова российского дипломата «Комсомольская правда».

    Комментируя отдельные рассуждения о «бесполезности ООН», Небензя подчеркнул, что всемирная организация решает множество вопросов, которые «не видны широкой публике», так как большинство людей попросту ими не интересуется.

    Ранее Небензя назвал «инцидент в Думе» — якобы имевшую место химатаку в сирийской Восточной Гуте, из-за которой коалиция во главе с США нанесла удары по САР — и так называемое «дело Скрипаля»  «сериями одного и того же фильма».

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    42
    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    22:40   16 Апреля 2018
    408
    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    22:14   16 Апреля 2018
    235
    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    22:10   16 Апреля 2018
    474