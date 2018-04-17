Сирия: эксперты ОЗХО планируют приехать в Думу 18 апреля

Москва, 17 апреля. Эксперты ОЗХО, прибывшие в Сирию для расследования информации о возможном применении химоружия в городе Дума, рассчитывают посетить место предполагаемого происшествия 18 апреля, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

По итогам 58-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кириллов заявил, что группа экспертов прибыла в столицу Сирии вечером в субботу и провела беседу с сирийской стороной. В воскресенье эксперты опросили двух свидетелей инцидента. В понедельник проводилось совещание по разработке маршрута в Думу.

По словам Кириллова, во вторник в Думу выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрута. В среду в Думу должны выехать специалисты ОЗХО.

Информацию о том, что 7 апреля в городе Дума было применено химоружие, распространили ряд неправительственных организаций. Ответом на заявления о якобы имевшей место химатаке со стороны правительственных сил стал ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, нанесенный самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции.

Президент России Владимир Путин, сообщала «Газета.ру», заявил, что удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.