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Сирия: эксперты ОЗХО планируют приехать в Думу 18 апреля
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    Сирия: эксперты ОЗХО планируют приехать в Думу 18 апреля

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    Сирия: эксперты ОЗХО планируют приехать в Думу 18 апреля

    Москва, 17 апреля. Эксперты ОЗХО, прибывшие в Сирию для расследования информации о возможном применении химоружия в городе Дума, рассчитывают посетить место предполагаемого происшествия 18 апреля, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

    По итогам 58-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кириллов заявил, что группа экспертов прибыла в столицу Сирии вечером в субботу и провела беседу с сирийской стороной. В воскресенье эксперты опросили двух свидетелей инцидента. В понедельник проводилось совещание по разработке маршрута в Думу.

    По словам Кириллова, во вторник в Думу выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрута. В среду в Думу должны выехать специалисты ОЗХО. 

    Информацию о том, что 7 апреля в городе Дума было применено химоружие, распространили ряд неправительственных организаций. Ответом на заявления о якобы имевшей место химатаке со стороны правительственных сил стал ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, нанесенный самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции. 

    Сирия: эксперты ОЗХО планируют приехать в Думу 18 апреля

    Президент России Владимир Путин, сообщала «Газета.ру», заявил, что удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

    Автор: Олеся Волкова
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