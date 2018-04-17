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ООН замалчивает преступления боевиков против сирийских женщин – зампостпреда РФ
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    ООН замалчивает преступления боевиков против сирийских женщин – зампостпреда РФ

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    ООН замалчивает преступления боевиков против сирийских женщин – зампостпреда РФ

    Нью-Йорк, 17 апреля. В своем последнем докладе, касающемся сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов, ООН изложила не всю информацию, касающуюся преступлений террористов в отношении сирийских женщин. Кроме того, всемирная организация проигнорировала коренное изменение ситуации с безопасностью в Сирии, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Выступая на заседании Совбеза ООН, российский дипломат подверг критике доклад, подготовленный специальным представителем генерального секретаря Прамилой Паттен и изданный от имени административного главы всемирной организации Антониу Гутерриша.

    «В частности, в главе по Сирии очень сильно приглажена проблема злодеяний в отношении женщин и девочек со стороны боевиков ИГ (запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1, прим. ФАН) и других террористических организаций, бесчинствующих в этой стране», – заявил Полянский.

    Также он отметил, что в докладе не упоминается коренное изменение ситуации с безопасностью в стране к лучшему, включая очистку большей части территории от террористов.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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