ООН замалчивает преступления боевиков против сирийских женщин – зампостпреда РФ

Нью-Йорк, 17 апреля. В своем последнем докладе, касающемся сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов, ООН изложила не всю информацию, касающуюся преступлений террористов в отношении сирийских женщин. Кроме того, всемирная организация проигнорировала коренное изменение ситуации с безопасностью в Сирии, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Выступая на заседании Совбеза ООН, российский дипломат подверг критике доклад, подготовленный специальным представителем генерального секретаря Прамилой Паттен и изданный от имени административного главы всемирной организации Антониу Гутерриша.

«В частности, в главе по Сирии очень сильно приглажена проблема злодеяний в отношении женщин и девочек со стороны боевиков ИГ (запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1, прим. ФАН) и других террористических организаций, бесчинствующих в этой стране», – заявил Полянский.

Также он отметил, что в докладе не упоминается коренное изменение ситуации с безопасностью в стране к лучшему, включая очистку большей части территории от террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.