СМИ сообщили о предстоящей смене посла РФ в Сирии 

Москва, 17 апреля. Посла России в Сирии Александра Кинщака сменит нынешний посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Кинщак возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина.

Александр Кинщак является послом в Сирии с декабря 2014 года. Ранее занимал должность советника-посланника посольства России в Ираке, посла России в Кувейте. Перед поездкой в Сирию занимал пост заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее о смене посла России в Сирии сообщила «Фонтанка», по данным которой перестановки были инициированы главой МИД России Сергеем Лавровым. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин подпишет указ о назначении к майским праздникам.

Отметим, что официального подтверждения о новых назначениях пока не поступало.