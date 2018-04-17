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СМИ сообщили о предстоящей смене посла РФ в Сирии 
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    СМИ сообщили о предстоящей смене посла РФ в Сирии 

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    Александр Кинщак

    Москва, 17 апреля. Посла России в Сирии Александра Кинщака сменит нынешний посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники.

    По данным издания, Кинщак возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина.

    Александр Кинщак является послом в Сирии с декабря 2014 года. Ранее занимал должность советника-посланника посольства России в Ираке, посла России в Кувейте. Перед поездкой в Сирию занимал пост заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

    Ранее о смене посла России в Сирии сообщила «Фонтанка», по данным которой перестановки были инициированы главой МИД России Сергеем Лавровым. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин подпишет указ о назначении к майским праздникам.

    Отметим, что официального подтверждения о новых назначениях пока не поступало.

    Автор: Олеся Волкова
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