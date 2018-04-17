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Сирия: последняя группа, покинувшая Думу, прибыла в Алеппо – ООН
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    Сирия: последняя группа, покинувшая Думу, прибыла в Алеппо – ООН

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    Сирия: последняя группа, покинувшая Думу, прибыла в Алеппо – ООННью-Йорк, 17 апреля. В провинцию Алеппо прибыла последняя группа из 3,8 тысяч эвакуированных лиц из сирийского города Дума в районе Восточная Гута. Об этом сообщает официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    «В выходные почти 3800 человек из сирийской Думы прибыли в район Эль-Баб в провинции Алеппо. Предполагается, что это последняя группа перемещенных людей из этого города. Почти 63 тысячи человек, в основном гражданские лица, были эвакуированы на северо-запад Сирии в последние недели», – сказал он.

    Как отметил представитель ООН, перемещение людей из Восточной Гуты оказывает значительную нагрузку на местные общины, а также их гуманитарных партнеров на северо-востоке Сирии. По его словам, всего с 9 марта Восточную гуту покинули более 155 тысяч человек, пишет газета «Известия». При этом, месте временного размещения, куда они прибывают, рассчитаны лишь на 25 тысяч человек. Дюжаррик призвал все стороны конфликта в Сирии предоставить гуманитарный доступ для оказания помощи всем нуждающимся.

     

    Автор: Антон Зарубин
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