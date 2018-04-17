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Эрдоган обсудил удары Запада по Сирии с Меркель и Столтенбергом
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    Эрдоган обсудил удары Запада по Сирии с Меркель и Столтенбергом

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    Эрдоган обсудил удары Запада по Сирии с Меркель и Столтенбергом

    Анкара, 17 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре высказались за необходимость прогресса в политическом процессе в Сирии. Помимо этого, ситуацию в САР Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

    Как сообщает пресс-служба кабмина Германии, в понедельник состоялся телефонный разговор Меркель и Эрдогана, основной темой которого «стала ситуация в Сирии». Стороны «обменялись мнениями о возможностях продвинуться в политическом процессе». 

    Источник РИА Новости в администрации президента Турции уточнил, что Эрдоган обсудил с Меркель операцию, которая была проведена США, Великобританией и Францией в Сирии. По его словам, стороны «подчеркнули необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и скорейшего принятия конкретных шагов, направленных на обеспечение продвижения процесса политического урегулирования в этой стране».

    В понедельник, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган в президентском комплексе принял генсека НАТО. По словам источника, Эрдоган и Столтенберг обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, а также «о проведенной США, Великобританией и Францией операции [в Сирии] в ответ на применение Дамаском химического оружия в Думе».

    Напомним, информацию о том, что 7 апреля в городе Дума было применено химоружие, распространили ряд НПО, в том числе «Белые каски». Ответом на заявления о якобы имевшей место химатаке со стороны правительственных сил стал ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, нанесенный самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции. 

    Эрдоган обсудил удары Запада по Сирии с Меркель и Столтенбергом

    Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу, 14 апреля, в Дамаск прибыли эксперты ОЗХО.

    Глава МИД РФ, как сообщал RT, выразил мнение, что ракетные удары и риторика США, Великобритании и Франции стали «сигналом» боевикам для проведения провокаций и активизации военных действий. 

    Автор: Олеся Волкова
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