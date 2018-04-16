Сирия: РФ привезет на встречу ОЗХО участников провокаций в Думе и Хан-Шейхуне

Гаага, 16 апреля. Россия привезет на следующую встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

На пресс-конференции по итогам встречи Исполнительного совета организации о ситуации в Сирии Шульгин сообщил журналистам, что российская сторона предупредила членов ОЗХО, «что в следующий раз, когда они заходят обсуждать сирийскую тематику», привезет в Гаагу «тех людей, которые принимали участие в постановочных съемках «Белых касок», ставшими «соучастниками грандиозных провокаций» в сирийской Думе и Хан-Шейхуне.

В ходе сессии Исполнительного совета ОЗХО Шульгин рассказал, что российские специалисты, проводившие проверку сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума, нашли участников видеосъемок, представленных в качестве доказательства якобы имевшей место химатаки. Шульгин назвал опубликованное видео провокацией, а ее непосредственными исполнителями — «псевдогуманитарные НПО», в том числе «Белые каски».

В ночь на субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии, выпустив более ста ракет. Поводом для этих действий стало якобы применение химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Позднее выяснилось, что атака в сирийской Думе была инсценировкой.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «актом агрессии против суверенного государства». По словам российского президента, сообщала «Газета.ру», удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.