Россия может ответить на санкции США акцизами на американские товары – эксперт

Москва, 16 апреля. Россия может ответить на санкции США, установив акцизы или налоги на американские товары, простимулировав тем самым отечественного производителя. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ранее заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что Россия не намерена затягивать с принятием законопроекта об ответных мерах на санкции США.

По мнению эксперта, «простые запреты» на импорт определенных американских товаров при наличии разрешенного ввоза «для личного пользования» ничего не дадут.

«Лучшим выходом, по-моему, будет введение определенных акцизов или налогов на американские товары, чтобы они перестали быть конкурентными для россиян», – приводит слова Безпалько издание «Экономика сегодня».

В качестве примера, он предложил ввести дополнительные сборы при покупке американских автомобилей и других товаров. Собранные средства эксперт считает нужным направлять в бюджет, чтобы потом распределять их между пенсионерами и социально малообеспеченными гражданами. Главное целью предлагаемых контрмер он назвал возвращение России ее собственного рынка сбыта.