Лавров рассказал о работе канала связи между военными РФ и США во время ударов Запада по Сирии

Москва, 16 апреля. Военные России и США продолжат профессионально обсуждать удары по Сирии, осуществленные странами Запада в минувшую субботу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью Би-би-си Лавров напомнил, что между военными России и США существует канал связи, как между столицами, так и на местах в Сирии. Глава МИД РФ выразил уверенность, что российские и американские военные «обсудили и продолжают обсуждать это и другие вещи на очень профессиональном уровне».

При этом он добавил, что канал по предотвращению конфликтов между РФ и США в Сирии работал все время.

В ночь на субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии, выпустив более ста ракет. Президент России Владимир Путин, сообщала «Газета.ру», заявил, что удары Запада по территории САР усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.