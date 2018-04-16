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Лавров рассказал о работе канала связи между военными РФ и США во время ударов Запада по Сирии
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    Лавров рассказал о работе канала связи между военными РФ и США во время ударов Запада по Сирии

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    Лавров рассказал о работе канала связи между военными РФ и США во время ударов Запада по Сирии

    Москва, 16 апреля. Военные России и США продолжат профессионально обсуждать удары по Сирии, осуществленные странами Запада в минувшую субботу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    В интервью Би-би-си Лавров напомнил, что между военными России и США существует канал связи, как между столицами, так и на местах в Сирии. Глава МИД РФ выразил уверенность, что российские и американские военные «обсудили и продолжают обсуждать это и другие вещи на очень профессиональном уровне».

    При этом он добавил, что канал по предотвращению конфликтов между РФ и США в Сирии работал все время.

    В ночь на субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии, выпустив более ста ракет. Президент России Владимир Путин, сообщала «Газета.ру», заявил, что удары Запада по территории САР усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

    Автор: Олеся Волкова
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