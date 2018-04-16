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Экспертам ОЗХО в Думе созданы все условия работы и обеспечена их безопасность – Гатилов
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    Экспертам ОЗХО в Думе созданы все условия работы и обеспечена их безопасность – Гатилов

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    Экспертам ОЗХО в Думе созданы все условия работы и обеспечена их безопасность – ГатиловДамаск, 16 апреля. Власти Сирии создали все условия для нормальной работы экспертов ОЗХО в Думе и обеспечивают их безопасность. Об этом заявил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

    «Для установления истины в настоящее время на месте находятся эксперты ОЗХО. Им оказывается всемерная поддержка со стороны сирийских властей и представителей российской военной полиции. Созданы все условия для их нормальной работы. В первую очередь, с точки зрения обеспечения их безопасности», – сказал он.

    Кроме того, в сирийскую Думу были направлены эксперты ВОЗ. Их задачей станет объективная оценка обстановки с точки зрения медико-санитарных условий в районе, где, якобы, применялось химическое оружие.

    Напомним, что ранее в этом районе вели работу российские эксперты. Они не нашли следов применения отравляющих веществ.

     

    Автор: Антон Зарубин
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