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Удары стран Запада по Сирии ставят под вопрос мирные переговоры – Гатилов
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    Удары стран Запада по Сирии ставят под вопрос мирные переговоры – Гатилов

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    Удары стран Запада по Сирии ставят под вопрос мирные переговоры – Гатилов

    Москва, 16 апреля. Агрессия США, Великобритании и Франции в отношении Сирии ставит под вопрос судьбу мирных переговоров, создав новый виток напряженности вокруг САР. Об этом заявил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

    «Эта ничем не спровоцированная агрессия привела к серьезному витку напряженности вокруг Сирии и фактически поставила под вопрос судьбу дальнейшего переговорного процесса», – заявил он.

    Напомним, что в ночь на 14 апреля силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии. Поводом для атаки стали сообщения о якобы имевшей место химической атаке на территории сирийского города Дума. Силы коалиции запустили по правительственным объектам 103 ракеты; сирийские силы ПВО перехватили 71 ракету. В результате удара три мирных жителя получили ранения.

    Автор: Антно Зарубин
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