Сирия: российские офицеры изъяли со складов боевиков «Джейш аль-Ислам» 1,5 т взрывчатки

Хмеймим (Сирия), 16 апреля. Российская военная полиция и офицеры Центра примирения враждующих сторон в САР изъяли из складов боевиков «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) 1,5 тонны взрывчатых веществ, 250 мин и 25 килограммов тротила, сообщается в информационном бюллетене Центра примирения.

Операция по изъятию оружия из тайников прошла в воскресенье при содействии представителей российского Центра примирения и подразделений российской военной полиции.

«Всего изъято и передано Управлению вооружения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики 250 противопехотных мин, 25 кг тротила, 1,5 тонны других взрывчатых веществ, 1520 средств взрывания», — говорится в сообщении ЦПВС.

Несмотря на то, что в Сирии продолжает действовать режим прекращения боевых действий, совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр в течение суток фиксировал случаи нарушения режима в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Дамаск и Даръа.

В сообщении Центра примирения также отмечается, что российские офицеры провели встречу с губернатором провинции Дамаск, где обсудили оказание помощи сирийскому народу, восстановление разрушенной Восточной Гуты, определили перечень населенных пунктов, наиболее остро нуждающихся в гумпомощи. Начальник ЦПВС добавил, что в городе Дума с помощью строительной техники, переданной российской стороной, расчищаются завалы для восстановления движения транспорта.