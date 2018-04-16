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Сирия: российские офицеры изъяли со складов боевиков «Джейш аль-Ислам» 1,5 т взрывчатки
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    Сирия: российские офицеры изъяли со складов боевиков «Джейш аль-Ислам» 1,5 т взрывчатки

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    Сирия: российские офицеры изъяли со складов боевиков «Джейш аль-Ислам» 1,5 т взрывчатки

    Хмеймим (Сирия), 16 апреля. Российская военная полиция и офицеры Центра примирения враждующих сторон в САР изъяли из складов боевиков «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) 1,5 тонны взрывчатых веществ, 250 мин и 25 килограммов тротила, сообщается в информационном бюллетене Центра примирения.

    Операция по изъятию оружия из тайников прошла в воскресенье при содействии представителей российского Центра примирения и подразделений российской военной полиции. 

    «Всего изъято и передано Управлению вооружения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики 250 противопехотных мин, 25 кг тротила, 1,5 тонны других взрывчатых веществ, 1520 средств взрывания», — говорится в сообщении ЦПВС.

    Несмотря на то, что в Сирии продолжает действовать режим прекращения боевых действий, совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр в течение суток фиксировал случаи нарушения режима в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Дамаск и Даръа.

    В сообщении Центра примирения также отмечается, что российские офицеры провели встречу с губернатором провинции Дамаск, где обсудили оказание помощи сирийскому народу, восстановление разрушенной Восточной Гуты, определили перечень населенных пунктов, наиболее остро нуждающихся в гумпомощи. Начальник ЦПВС добавил, что в городе Дума с помощью строительной техники, переданной российской стороной, расчищаются завалы для восстановления движения транспорта.

    Автор: Олеся Волкова
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