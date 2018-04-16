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Россия и США не были близки к прямой конфронтации из-за ударов по Сирии – Лавров
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    Россия и США не были близки к прямой конфронтации из-за ударов по Сирии – Лавров

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    Россия и США не были близки к прямой конфронтации из-за ударов по Сирии – Лавров

    Москва, 16 апреля. Россия и США не были близки к прямой военной конфронтации в минувшие выходные из-за ударов сил Запада по Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Я не думаю, что она (конфронтация, прим ФАН) была очень близка. Я убежден, что эта ситуация была создана весьма безрассудным поведением наших западных коллег, которые обвинили правительство Сирии и нас как союзников сирийского правительства в применении химического оружия против мирных жителей», – заявил Лавров в интервью Би-би-си.

    Российский министр подчеркнул, что завершение текущего кризиса, вызванного ракетным ударом коалиции по Сирии, напрямую зависит от тех, кто положил ему начало.

    Напомним, что в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. Всего были выпущены 103 ракеты; силам сирийского ПВО удалось сбить 71 из них.

    Автор: Антон Зарубин
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