Меню
Новости Сирии
Готовность Запада бомбить Сирию стала сигналом для «плохих парней» устроить провокацию — Лавров
Весь мир
Сирия: РФ привезет на встречу ОЗХО участников провокаций в Думе и Хан-Шейхуне
Следующая новость
Загрузка...

    Готовность Запада бомбить Сирию стала сигналом для «плохих парней» устроить провокацию — Лавров

      /  Обновлено: 
    255

    Готовность Запада бомбить Сирию стала сигналом для «плохих парней» устроить провокацию — Лавров
    Москва, 16 апреля. Заявления США, Великобритании и Франции о готовности бомбить Сирию стали сигналом для «плохих парней», чтобы устроить провокацию в сирийской Думе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

    В интервью Би-би-си лавров напомнил о заявлении США, Великобритании, Франции о том, что если президент Сирии Башар Асад применит химическое оружие, то они нанесут удар. 

    «Так вот, я уверен, что это стало сигналом для «плохих парней», включая «Белые каски», устроить провокацию. Теперь — после удара 14 апреля — они вновь заявляют: если будет применено химическое оружие, мы снова ударим. Это еще одно приглашение экстремистам возобновить бои», — считает глава МИД РФ.

    При этом Лавров подчеркнул, что прежде чем заявлять, что Башар Асад «вновь» применил химическое оружие в Думе, нужно доказать, что он его когда-либо использовал.

    В ночь на субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии, выпустив более ста ракет. Поводом для этих действий стало якобы применение химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Позднее выяснилось, что атака в сирийской Думе была инсценировкой.

    Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «актом агрессии против суверенного государства». По словам российского президента, сообщала «Газета.ру», удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    22:14   16 Апреля 2018
    160
    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    22:10   16 Апреля 2018
    376
    СМИ узнали о планах Запада сорвать предложенное РФ голосование в ОЗХО

    СМИ узнали о планах Запада сорвать предложенное РФ голосование в ОЗХО

    20:32   16 Апреля 2018
    1170
    Минобороны РФ назвало реальные цели ракетного удара США по Сирии

    Минобороны РФ назвало реальные цели ракетного удара США по Сирии

    19:06   16 Апреля 2018
    3804