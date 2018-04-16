

Москва, 16 апреля. Заявления США, Великобритании и Франции о готовности бомбить Сирию стали сигналом для «плохих парней», чтобы устроить провокацию в сирийской Думе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью Би-би-си лавров напомнил о заявлении США, Великобритании, Франции о том, что если президент Сирии Башар Асад применит химическое оружие, то они нанесут удар.

«Так вот, я уверен, что это стало сигналом для «плохих парней», включая «Белые каски», устроить провокацию. Теперь — после удара 14 апреля — они вновь заявляют: если будет применено химическое оружие, мы снова ударим. Это еще одно приглашение экстремистам возобновить бои», — считает глава МИД РФ.

При этом Лавров подчеркнул, что прежде чем заявлять, что Башар Асад «вновь» применил химическое оружие в Думе, нужно доказать, что он его когда-либо использовал.

В ночь на субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии, выпустив более ста ракет. Поводом для этих действий стало якобы применение химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Позднее выяснилось, что атака в сирийской Думе была инсценировкой.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «актом агрессии против суверенного государства». По словам российского президента, сообщала «Газета.ру», удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.