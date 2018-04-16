Меню
Политика
РФ готова рассмотреть любую помощь сирийской армии после ударов по САР – Лавров
Весь мир
Сирия: РФ привезет на встречу ОЗХО участников провокаций в Думе и Хан-Шейхуне
Следующая новость
Загрузка...

    РФ готова рассмотреть любую помощь сирийской армии после ударов по САР – Лавров

      /  Обновлено: 
    475

    РФ готова рассмотреть любую помощь сирийской армии после ударов по САР – Лавров

    Москва, 16 апреля. Удары западной коалиции по Сирии убедила Москву в том, что необходимо рассмотреть любую помощь сирийской армии для отражения агрессии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.

    «Это (удары Запада по Сирии, прим ФАН) убеждает нас в том, что мы будем готовы рассмотреть любую помощь сирийской армии для того, чтобы сдержать агрессию», – заявил Лавров, отвечая на вопрос, будет ли Россия поставлять Сирии комплексы С-300.

    Лавров напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже высказался по этом поводу, упомянув об отказе от поставок комплексов С-300 в Сирию несколько лет назад. Тогда это было сделано по просьбе западных партнеров, но после акта агрессии США, Великобритании и Франции, Россия может пересмотреть свое решение, отметил российский министр.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    22:14   16 Апреля 2018
    160
    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    22:10   16 Апреля 2018
    376
    СМИ узнали о планах Запада сорвать предложенное РФ голосование в ОЗХО

    СМИ узнали о планах Запада сорвать предложенное РФ голосование в ОЗХО

    20:32   16 Апреля 2018
    1170
    Минобороны РФ назвало реальные цели ракетного удара США по Сирии

    Минобороны РФ назвало реальные цели ракетного удара США по Сирии

    19:06   16 Апреля 2018
    3804