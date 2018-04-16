РФ готова рассмотреть любую помощь сирийской армии после ударов по САР – Лавров

Москва, 16 апреля. Удары западной коалиции по Сирии убедила Москву в том, что необходимо рассмотреть любую помощь сирийской армии для отражения агрессии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.

«Это (удары Запада по Сирии, прим ФАН) убеждает нас в том, что мы будем готовы рассмотреть любую помощь сирийской армии для того, чтобы сдержать агрессию», – заявил Лавров, отвечая на вопрос, будет ли Россия поставлять Сирии комплексы С-300.

Лавров напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже высказался по этом поводу, упомянув об отказе от поставок комплексов С-300 в Сирию несколько лет назад. Тогда это было сделано по просьбе западных партнеров, но после акта агрессии США, Великобритании и Франции, Россия может пересмотреть свое решение, отметил российский министр.