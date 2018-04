Москва, 16 апреля. Две трети ракет не достигли цели во время удара стран Запада по Сирии, они были перехвачены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью Би-би-си Лавров прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа об «умных ракетах», напомнив поговорку «Чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать» (The proof of the pudding is in the eating).

«Мы ждали этих умных, новых… что там еще было… славных ракет, которые должны были быть использованы при атаке», — заявил министр.

При этом он добавил, что «две трети из них не достигли цели, потому что они были перехвачены».

В ночь на субботу США совместно со своими союзниками нанесли ракетный удар по Сирии, выпустив более ста ракет. Поводом для этих действий стало якобы применение химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Позднее выяснилось, что атака в сирийской Думе была инсценировкой.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом». По словам главы государства, сообщала «Газета.ру», удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.