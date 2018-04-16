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Политика
Химическое оружие в Думе не использовалось, это инсценировка – Лавров
Политика
Химическое оружие в Думе не использовалось, это инсценировка – Лавров
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    Химическое оружие в Думе не использовалось, это инсценировка – Лавров

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    Химическое оружие в Думе не использовалось, это инсценировка – Лавров

    Москва, 16 апреля. Химической атаки в сирийском городе Дума не было, речь идет об инсценировке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам главы российского МИД, сообщения о применении химоружия в сирийской Думе не соответствуют действительности. В действительности, но там не применялось.

    «Этого события (применения химического оружия, прим. ФАН) там не было. Что имело место - так это постановка, инсценировка, в которой не использовалось химическое оружие», –  сказал Лавров в интервью телеканалу BBC.

    Автор: Антон Зарубин
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