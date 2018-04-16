Химическое оружие в Думе не использовалось, это инсценировка – Лавров
Москва, 16 апреля. Химической атаки в сирийском городе Дума не было, речь идет об инсценировке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам главы российского МИД, сообщения о применении химоружия в сирийской Думе не соответствуют действительности. В действительности, но там не применялось.
«Этого события (применения химического оружия, прим. ФАН) там не было. Что имело место - так это постановка, инсценировка, в которой не использовалось химическое оружие», – сказал Лавров в интервью телеканалу BBC.