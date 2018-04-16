Химическое оружие в Думе не использовалось, это инсценировка – Лавров

Москва, 16 апреля. Химической атаки в сирийском городе Дума не было, речь идет об инсценировке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, сообщения о применении химоружия в сирийской Думе не соответствуют действительности. В действительности, но там не применялось.