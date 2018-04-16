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Сирия: за сутки более 1,2 тыс. беженцев вернулись в свои дома 
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    Сирия: за сутки более 1,2 тыс. беженцев вернулись в свои дома 

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    Сирия: за сутки более 1,2 тыс. беженцев вернулись в свои дома 

    Хмеймим (Сирия), 16 апреля. Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    За минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 190 беженцев, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 520 человек, в Восточную Гуту — 580 человек. 

    Офицеры российского Центра примирения провели благотворительную акцию в населенном пункте Маррат провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой населению была передана одежда. Жителям населенного пункта Сальхиях в этой же провинции доставили питьевую воду.

    Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 62 сирийцам, в том числе 20 детям.

    Автор: Олеся Волкова
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