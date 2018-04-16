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Могерини не стала отвечать, кто будет представлять РФ, Турцию и США в конференции по Сирии
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    Могерини не стала отвечать, кто будет представлять РФ, Турцию и США в конференции по Сирии

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    Могерини не стала отвечать, кто будет представлять РФ, Турцию и США в конференции по Сирии

    Брюссель, 16 апреля. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини уклонилась от прямого ответа на вопрос, кто будет представлять Россию, Турцию и США на предстоящей на следующей неделе в Брюсселе конференции по Сирии.

    Под эгидой ООН и ЕС в Брюсселе в конце апреля должна состояться вторая международная конференции по поддержке Сирии и региона. 

    Могерини сообщила, что было принято решение не оглашать список приглашенных министров на данном этапе подготовки, добавив, что основные региональные игроки будут представлены на «релевантном уровне». По ее словам, полный список участников будет обнародован в ближайшие дни, сообщает РИА Новости

    Ранее участие России в конференции по Сирии в Брюсселе подтвердил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, уточнив, что пока уровень представительства не определен.

    Автор: Олеся Волкова
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