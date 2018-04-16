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Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ
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    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

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    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    Вашингтон, 16 апреля. Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение новых экономических санкций против России. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные источники.

    Ранее о возможном введении новых санкций заявила постпред США в ООН Никки Хейли. По ее словам, Вашингтон должен был объявить о введении новых ограничительных мер в этот понедельник. Она подчеркнула, что санкции коснутся компаний, которые поставляли в Сирию технологии, «способствовавшие развитию «химического оружия».

    «Трамп посоветовался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что он еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения», – пишет американское издание.

    Напомним, что голословные обвинения в адрес Дамаска о применении химического оружия не подтверждены никакими доказательствами. Более того, весь имевшийся у Сирии арсенал химического оружия несколько лет назад был уничтожен под контролем специалистов ОЗХО.

    Автор: Антон Зарубин
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