Атаку США и их союзников на арабскую республику сирийцы оценивают, как свою победу. ФАН-ТВ

Атаку США на арабскую республику сирийцы оценивают, как победу, ведь правительственные ПВО перехватили большую часть ракет.

«Россия в ночь на субботу одержала победу, не сделав ни единого выстрела. Вот это самый главный ответ на вопрос. США, Франция и Великобритания проиграли», — уверен член Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Дмитрий Белик.

Дмитрий Белик только что вернулся из Дамаска, где находился с рабочим визитом в составе парламентской делегации. В ночь на субботу он стал свидетелем атаки с воздуха.

«Мы проснулись от взрывов. Я слышу в четыре утра хлопки. В Дамаске окна гостиницы, где мы жили, выходят на гору. За ней как раз находится система сирийской ПВО. И я из окна видел летящие огненные шары, и было видно, как работает сирийская система ПВО», — вспоминает депутат.

Сирийские ПВО сбили 71 крылатую ракету из 103-х. Вскоре системы противовоздушной обороны, установленные в эпоху Советского Союза, могут заменить на российские современные.

«Рассматривается вопрос о поставке более современного вооружения сирийской армии. Как отработала С-200 мы увидели. Современные С-300, С-400, думаю, окончательно отобьют желание повторять такие попытки. Радиус у современных установок намного больше, и в случае очередной агрессии с установок можно сбивать самолеты», — рассуждает Дмитрий Белик.

После ударов США, Великобритании и Франции сирийцы еще больше сплотились вокруг своего лидера Башара Асада, отмечают политологи. Вместо того, чтобы идти в укрытие, сирийцы с крыш наблюдали за ходом атаки. Страха уже нет.

Моральный дух простых граждан укрепляют и жители России. «Мы с вами!» — говорят члены армянских, азербайджанских, дагестанских диаспор. Они пришли к офису Сирийского общества в Петербурге, выразить слова поддержки.

«Мы не могли просто сидеть и смотреть. Поэтому в Петербурге сегодня люди, которые хотели собраться, поддержать, сделали такой флешмоб против войны, против агрессии стран…. Сейчас уже россияне понимают, о чем идет речь, и, к сожалению, 5 — 7 лет назад люди не понимали, что там происходит в Сирии. Поэтому, как общественники, как активисты, не могли сегодня не постоять, не поддержать мир», — поясняет директор Российско-Арабского центра сотрудничества Ваддах Аль-Джунди.

США проигрывает как с военной, так и с геополитической точки зрения. И вот веское тому подтверждение: сейчас Москва и Дамаск обсуждают вопрос о создании морского пути Тартус — Севастополь.