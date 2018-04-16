Совет ОЗХО отказался принять проект России и Ирана в поддержку миссии в Сирии

Гаага, 16 апреля. Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия в понедельник не принял проект документа в поддержку миссии ОЗХО в Сирии, предложенный Россией и Ираном, заявил журналистам постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

РФ и Иран предложили исполнительному совету краткий документ в поддержку деятельности миссии ОЗХО в Сирии на месте предполагаемой химатаки в городе Дума. По словам Шульгина, в документе содержался призыв ко всем сторонам обеспечить безопасность для работы экспертов во время их пребывания в Восточной Гуте.

При этом Шульгин выразил недоумение от того, что «этот сугубо технический документ вызвал у наших западных партнеров панику». Он добавил, что заседание в итоге обернулось «сотрясанием воздуха».

Напомним, США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия, выпустив более 100 ракет. Большая часть ракет была сбита сирийской ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химатаки, ставшей предлогом для ударов. Глава государства, сообщала «Газета.ру», также заявил, что удары США по территории САР усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.