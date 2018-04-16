Меню
Новости Сирии
Совет ОЗХО отказался принять проект России и Ирана в поддержку миссии в Сирии
Политика
Химическое оружие в Думе не использовалось, это инсценировка – Лавров
Следующая новость
Загрузка...

    Совет ОЗХО отказался принять проект России и Ирана в поддержку миссии в Сирии

    279

    Совет ОЗХО отказался принять проект России и Ирана в поддержку миссии в Сирии

    Гаага, 16 апреля. Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия в понедельник не принял проект документа в поддержку миссии ОЗХО в Сирии, предложенный Россией и Ираном, заявил журналистам постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

    РФ и Иран предложили исполнительному совету краткий документ в поддержку деятельности миссии ОЗХО в Сирии на месте предполагаемой химатаки в городе Дума. По словам Шульгина, в документе содержался призыв ко всем сторонам обеспечить безопасность для работы экспертов во время их пребывания в Восточной Гуте.

    При этом Шульгин выразил недоумение от того, что «этот сугубо технический документ вызвал у наших западных партнеров панику». Он добавил, что заседание в итоге обернулось «сотрясанием воздуха».

    Напомним, США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия, выпустив более 100 ракет. Большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. 

    Совет ОЗХО отказался принять проект России и Ирана в поддержку миссии в Сирии

    Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химатаки, ставшей предлогом для ударов. Глава государства, сообщала «Газета.ру», также заявил, что удары США по территории САР усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    22:14   16 Апреля 2018
    34
    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    22:10   16 Апреля 2018
    43
    СМИ узнали о планах Запада сорвать предложенное РФ голосование в ОЗХО

    СМИ узнали о планах Запада сорвать предложенное РФ голосование в ОЗХО

    20:32   16 Апреля 2018
    1022
    Минобороны РФ назвало реальные цели ракетного удара США по Сирии

    Минобороны РФ назвало реальные цели ракетного удара США по Сирии

    19:06   16 Апреля 2018
    3294