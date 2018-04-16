«Химическая атака» в Думе могла быть подстроена – американский сенатор

Вашингтон, 16 апреля. «Химическая атака», якобы имевшая место в сирийском городе Дума, была, вероятно, подстроена «Белыми касками». Об этом заявил член сената штата Вирджиния Ричард Блэк.

«Я не верю, что атака произошла. Я подозреваю, что это было постановкой небезызвестных «Белых касок», пропагандистской организации, аффилированной с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и спонсируемой разведкой Саудовской Аравии и Великобритании», – приводит слова Блэка РИА Новости.

Американский сенатор подчеркнул, что у Дамаска не было мотива для проведения подобной атаки, так как боевики в Думе на тот момент уже прекратили вооруженное сопротивление и покинули город.

Ранее глава российских войск РХБЗ Игорь Кириллов, выступая на пресс-конференции в Гааге указал, что кадры из Восточной Гуты, на которых, якобы, демонстрируются последствия «химической атаки», имеют признаки постановочной съемки. Кроме того, он отметил, что сообщения о химических атаках приходят из Сирии каждый раз на фоне успешных военных действий сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.