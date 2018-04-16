Западная тройка ударила по Сирии, не дожидаясь визита экспертов ОЗХО — постпред РФ

Гаага, 16 апреля. США, Великобритания и Франция атаковали Сирию, не дожидаясь визита экспертов Организации по запрещению химоружия, которые должны были провести расследование в сирийской Думе. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Мы отметили также циничные действия западной тройки во главе с США, которые нанесли удар по Сирии, не дожидаясь еще приезда в Думу делегации экспертов ОЗХО, которая должна разобраться в случившемся и пролить свет на то, что там произошло», — отметил дипломат.

По его словам, действия США и их союзников свидетельствуют о том, что этим странам не нужно было расследование в Сирии — они уже все для себя решили. Шульгин также предположил, что Вашингтон, Париж и Лондон боятся, что расследование докажет несостоятельность обвинений в «химатаке».

Напомним, что ранее организация «Белые каски» распространила информацию о «химической атаке», которая якобы произошла в сирийском городе Дума. При этом они не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих слов. В ночь на субботу США, Франция и Великобритания, используя показания «касок» в качестве предлога, нанесли массированный по сирийским военным объектам.

Министерство обороны РФ заявило, что сообщение «Белых касок» было изначально спланированной провокацией, а действия западной тройки является актом военной агрессии против суверенного государства Сирии.