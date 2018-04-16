Французские депутаты назвали операцию в Сирии незаконной

Париж, 16 апреля. Депутаты французских левых партий во время внеочередных парламентских дебатов в Национальном собрании назвали незаконным нанесение США, Великобританией и Францией ударов по Сирии.

Представитель независимой левой и республиканской группы Жан-Поль Лекок заявил, что Франция «включилась в незаконную операцию».

Как сообщает RT, лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон также заявил, что «операция в Сирии была проведена в отсутствие доказательств».

В субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии. Документ не был принят, поскольку не смог набрать девять голосов членов Совбеза ООН.

Президент России Владимир Путин, сообщала «Газета.ру», заявил, что удары США по территории САР усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.