ООН заявила, что выдала ОЗХО разрешения на проверку в сирийской Думе

Нью-Йорк, 16 апреля. ООН выдала экспертам ОЗХО разрешения на проведение проверки в сирийской Думе. Об этом в понедельник заявил официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

«ООН предоставила необходимые разрешения, чтобы миссия ОЗХО направилась в Думу. Мы не отказывали им в выдаче разрешений», — отметил он.

Ранее глава ОЗХО заявил, что эксперты организации пока не приступили к работе в Думе. Отметим, что в Думу также были направлены специалисты Всемирной организации здравоохранения для проведения медицинской проверки.

Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. Поводом послужило сообщение «Белых касок» о химической атаке в Думе. При этом ни США, ни «каски» так и не предоставили никаких доказательств. В Министерстве обороны РФ заявили, что сообщение о химатаке было заранее спланированной провокацией. Снятое «касками» постановочное видео должно было дать повод для нападения на Сирию.