Кадры из Восточной Гуты имеют признаки постановочной съемки – начальник войск РХБЗ

Гаага, 16 апреля. Кадры из Восточной Гуты, на которых, якобы, демонстрируются последствия химической атаки в городе Дума, имеют признаки постановочной съемки. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

«Все кадры, которые сняты в Восточной Гуте, имеют признаки постановочной съемки. Расследование показало, что тела одних и тех же детей перемещали по различным квартирам под разные видеоролики, а также «тасовали даже внутри одного медицинского центра», – сказал Кириллов на пресс-конференции.

По его словам, сценарий съемок напоминает метод, которые использовались в Хан Шейхуне год назад. В частности, он рассказал, что ребенок, которому на видео брызгают аэрозольным веществом в рот, является ребенком одного из технических работников медицинского центра, где проводились съемки, и он даже не выходил на улицу.

Напомним, США и их союзники нанесли удары по гражданским и военным объектам в Сирии в ночь на субботу в ответ на мнимую химатаку, в которой Запад ранее бездоказательно обвинил Дамаск.